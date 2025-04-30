Возрождение ностальгических игрушек: возвращение «Бутаминтона» и изменение правил «Чёрной бороды»

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Токио, 28 апреля (Jiji Press) — Игрушки и игры, популярные в эпохи Сёва и Хэйсэй, снова оказались в центре внимания в современной Японии периода Рэйва.

Эти продукты пробуждают теплые воспоминания у взрослого поколения и одновременно выглядят новинками в глазах молодежи, что делает их привлекательными для людей всех возрастов.

Компания MegaHouse (Токио) переиздала в этом месяце знаменитый «Бутаминтон» (от японских слов «бута» - свинья и «бадминтон») — игру, впервые появившуюся в 1987 году. В ней используется «ракетка» в форме свиньи, из носа которой выпускается воздух, подбрасывающий перо на поле противника, подобно бадминтону. Выпускавшаяся ранее в 1987 и 2004 годах, эта игра привлекает тех, кто играл в неё раньше и теперь стал родителями или даже бабушками и дедушками. Благодаря простым правилам и управлению, в «Бутаминтон» может играть вся семья.

Компания Takara Tomy изменит правила своей классической игры «Чёрная борода в опасности» в седьмом поколении продукта, выходящем в июле. В оригинальной версии 1975 года выскакивание пирата при вставлении меча в бочку означало «победу», но в 1995 году это изменили на «поражение». К своему 50-летнему юбилею игра возвращается к изначальной концепции, и выпрыгивание пирата снова будет считаться выигрышем.

«Tamagotchi Connection» от компании Bandai (Токио), выпущенный в прошлом году, представляет собой переиздание популярной модели тамагочи 2004 года и пользуется спросом среди различных возрастных групп. А фотоаппарат «Прика» от Sega Fave (Токио), поступивший в продажу в марте этого года, сразу печатает снимки на термобумаге — его черно-белые фотографии с характерной зернистостью вызывают интерес благодаря своему ретро-стилю.

В то время как рынок игрушек активно поддерживают «кидалты» — взрослые, увлекающиеся игрушками, — в индустрии набирает популярность глобальный тренд под названием «ньюстальгия», сочетающий новизну и ностальгические чувства. Фудзии Дайсукэ, главный редактор специализированного журнала Toy Journal, отмечает: «Помимо ностальгии и ретро-эстетики, эти некогда хитовые игрушки обладают собственной привлекательностью как продукт, что обеспечивает им признание среди представителей разных поколений».



















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