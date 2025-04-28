Более 20% водопроводных труб в Японии выработали свой ресурс

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Токио, 28 апреля (Jiji Press) — Свыше 20% водопроводных труб по всей Японии превысили нормативный срок эксплуатации в 40 лет, однако многие муниципалитеты сталкиваются с серьезными трудностями в решении этой проблемы.

Из общей протяженности водопроводной сети страны примерно в 740 000 километров около 176 000 километров уже выработали свой ресурс. По прогнозам, к 2042 финансовому году доля труб старше 40 лет достигнет примерно 70%.

Тем не менее, муниципалитетам становится всё сложнее выделять средства на обновление трубопроводов, поскольку сокращение численности населения и меры по экономии воды приводят к падению доходов от водоснабжения.

Министерство инфраструктуры призывает местные власти ускорить модернизацию как водопроводных, так и канализационных систем, отдавая приоритет участкам, требующим срочного вмешательства.

Нашумевший случай провала дороги, произошедший в январе в городе Яшио префектуры Сайтама недалеко от Токио, предположительно был вызван повреждением канализационной трубы.

В городе Хондзё префектуры Сайтама с апреля этого года тарифы на водоснабжение выросли примерно на 40%. Представитель администрации пояснил: «Из-за бюджетного дефицита модернизация трубопроводов шла крайне медленно. Мы решили сделать акцент на скорости реализации вместо постепенного повышения тарифов». В течение ближайших пяти лет в городе будут активно проводиться работы по сейсмоусилению трубопроводов, а также оптимизация инфраструктуры с учетом демографического спада.

Министерство инфраструктуры также рекомендует планомерное обновление с расстановкой приоритетов, начиная с повышения сейсмостойкости трубопроводов, ведущих к критически важным объектам — убежищам и больницам, необходимым во время стихийных бедствий. Поскольку повреждение любой из систем — водоснабжения или канализации — делает невозможной подачу воды, министерство оказывает финансовую поддержку для комплексных решений.







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