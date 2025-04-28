Министерство получает воспоминания от всех хибакуся спустя 80 лет после бомбардировок

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Токио, 28 апреля (Jiji Press) — В год 80-летия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Министерство благосостояния Японии начало в этом месяце сбор свидетельств примерно от 106 000 хибакуся — выживших после ядерных атак.

Впервые за 30 лет правительство обращается ко всем хибакуся с просьбой поделиться воспоминаниями. Представители министерства надеются «собрать как можно больше свидетельств, пока усиливается процесс старения» тех, кто пережил атомные бомбардировки японских городов в августе 1945 года в последние дни Второй мировой войны.

Информационные буклеты рассылаются через префектуральные администрации всем выжившим, имеющим удостоверения хибакуся. Помимо письменных свидетельств, министерство собирает портреты умерших хибакуся, одежду, подвергшуюся воздействию радиации, и фотографии того времени.

Все собранные материалы будут храниться в национальных мемориальных комплексах жертв атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки. Те экспонаты, на публикацию которых получено согласие владельцев, будут выставлены для широкой общественности.

Кампания по сбору свидетельств началась в 1995 году, когда министерство обратилось ко всем 320 000 хибакуся, живым на тот момент. Позднее, в 2005 и 2015 годах, подобные просьбы направлялись лишь случайно выбранным выжившим.

Максимальное число хибакуся было зафиксировано в конце 1980 финансового года — 372 264 человека, но с тех пор их количество неуклонно снижается. По данным на конец марта прошлого года, в живых оставалось 106 825 человек со средним возрастом 85,58 лет.

В июне будет опубликована обновленная статистика, и есть вероятность, что число хибакуся опустится ниже отметки в 100 000 человек. Как отметил представитель министерства: «Мы обратились ко всем выжившим, чтобы сохранить подлинную картину последствий бомбардировок». Сбор свидетельств продолжится и в следующем году.







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