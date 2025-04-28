Пострадавшие от ядерных бомбардировок призывают лидеров США и России встретиться для обсуждения ядерного разоружения

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Нью-Йорк, 28 апреля (Jiji Press) -- Три организации, получившие Нобелевскую премию мира за деятельность в сфере ядерного разоружения, включая Японскую конфедерацию организаций жертв атомных и водородных бомбардировок (Нихон Хиданкё), направили совместное обращение президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину с призывом провести личную встречу для достижения договорённости о ликвидации ядерного оружия. Международная неправительственная организация «Международная кампания по запрещению ядерного оружия» (ICAN) опубликовала текст обращения 28 апреля.

В своём письме три организации подчеркивают, что «наращивание ядерного потенциала не ведёт к безопасности». Ссылаясь на исторический прецедент, когда после встречи между президентом США Рейганом и генеральным секретарём ЦК КПСС Горбачёвым в 1980-х годах был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), авторы обращения призывают: «Сейчас настал момент продемонстрировать миру то смелое и дальновидное лидерство, в котором он нуждается».

Авторами обращения выступили Японская конфедерация организаций жертв атомных и водородных бомбардировок (Нихон Хиданкё), Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) и Международное движение врачей за предотвращение ядерной войны (IPPNW), удостоенные Нобелевской премии мира в 2024, 2017 и 1985 годах соответственно.







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