Оператор Tokyo Disney планирует достичь продаж в 1 триллион йен через 10 лет

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Токио, 28 апреля (Jiji Press) -- Компания Oriental Land Co., оператор Tokyo Disneyland и Tokyo DisneySea, заявила 28 апреля о планах достичь объема продаж не менее 1 триллиона йен в 2035 финансовом году, который завершится в марте 2036 года.

Компания рассматривает возможность запуска второго круизного судна в будущем для своего бизнеса Disney Cruise, старт которого запланирован в Японии на 2028 финансовый год.

«Мы рассчитываем, что круизное направление начнет приносить прибыль с 2029 финансового года, а через несколько лет после запуска его рентабельность должна превысить показатели нашего паркового бизнеса», — сообщил Такахаши Ватару, президент и главный операционный директор Oriental Land, во время онлайн пресс-конференции.

В сфере тематических парков компания намерена инвестировать в реконструкцию зоны Space Mountain в Tokyo Disneyland и обновить ряд других территорий. Конкретные планы, как отмечает компания, пока находятся в разработке.

В рамках системы гибкого ценообразования рассматривается возможность пересмотра ценового диапазона билетов и других условий.

Что касается гостиничного бизнеса, компания планирует строительство новых отелей в дополнение к шести существующим отелям Disney.

В тот же день компания представила рекордные финансовые результаты за год, завершившийся в марте 2025 года: выручка выросла на 9,8% по сравнению с предыдущим периодом и составила 679,3 миллиарда йен, а чистая прибыль увеличилась на 3,3% до 124,1 миллиарда йен. Положительную динамику обеспечило открытие новой зоны «Fantasy Springs» в Tokyo DisneySea в июне прошлого года. На следующий финансовый год, который завершится в марте 2026 года, компания прогнозирует дальнейший рост выручки, однако ожидает снижения операционной и чистой прибыли из-за роста расходов.













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