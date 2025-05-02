«Благодарность Японии и возвращение долга»: история спасённого «лодочного беженца» спустя 50 лет после окончания войны во Вьетнаме

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Токио, 30 апреля (Jiji Press) — 63-летний мужчина, бежавший из Вьетнама 45 лет назад в качестве «лодочного беженца», выражает глубокую признательность Японии за спасение его жизни и возможность построить мирное будущее без страха войны.

Уроженец бывшего Южного Вьетнама, ныне известный как Хасимото Такаси, отправился в опасное путешествие на хрупкой бамбуковой лодке вместе с 23 другими беженцами, среди которых были и дети. В марте 1980 года они отчалили от берега Дананга — после того, как Северный Вьетнам завершил воссоединение страны, ознаменовавшееся падением Сайгона, тогдашней столицы поддерживаемого США Юга, и окончанием вьетнамской войны 30 апреля 1975 года.

«После войны моего отца бросили в тюрьму как политического преступника. Я практически не имел возможности учиться», — вспоминает Хасимото. «Меня лишили и человеческих прав, и свободы».

Перед отплытием мать вручила ему 30 долларов США — половину всех семейных сбережений — со словами: «Постарайся выжить с этим».

На утлом бамбуковом судёнышке не было ни питьевой воды, ни провизии. Чтобы не умереть с голоду, беженцы ловили морских птиц. «При столкновении с большими волнами вода просачивалась сквозь щели в бамбуке — лодка могла перевернуться в любой момент».

Через неделю скитаний Хасимото и его попутчиков подобрало окинавское рыболовецкое судно. «Я понимал, что не подняться на этот корабль означало верную смерть. Капитан и команда варили для нас рис и готовили рыбу всю дорогу до Окинавы. Эти люди спасли мне жизнь», — с благодарностью вспоминает он.

В апреле рыболовное судно прибыло в порт Наха. Хасимото провёл три года в лагере для беженцев в городке Мотобу на Окинаве. Благодаря поддержке японского правительства условия жизни были достойными, а местные жители обучили его выращиванию сахарного тростника и разведению угрей.

Поначалу его одолевала тоска по семье и родине, но постепенно он освоился в новой среде. «Мотобу стал родиной моего сердца», — говорит Хасимото, который до сих пор регулярно делает пожертвования этому городу.

В июне 1983 года он переехал в Токио в поисках работы. «Отныне я должен был рассчитывать только на собственные силы». С этой мыслью он устроился в компании по обработке стекла и полиграфии, обеспечивая себе средства к существованию.

Когда жизнь наладилась, в 1995 году Хасимото получил японское гражданство, движимый желанием «жить с достоинством как японец». С 2000-х годов он работает в Токио переводчиком, связывая Японию и Вьетнам.

За 45 лет, прошедших с момента прибытия в Японию, Хасимото проникся искренней любовью к стране: «Я люблю Японию за отсутствие дискриминации и мирную жизнь. Конечно, Вьетнам всегда в моём сердце, но я намерен обрести последний покой именно в японской земле».

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