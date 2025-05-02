Бывшие лидеры Комэйто Японии встретились с официальным лицом КПК

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Пекин, 30 апреля (Jiji Press) — Бывшие руководители младшей правящей партии Японии Комэйто провели переговоры с высокопоставленным представителем Коммунистической партии Китая в Пекине 30 апреля.

На встрече Ямагути Нацуо и Исии Кэйити, возглавлявшие ранее Комэйто, младшего партнера в коалиции с правящей Либерально-демократической партией Японии, обменялись мнениями о культурном и образовательном сотрудничестве с Лю Цзяньчао, руководителем Международного отдела ЦК КПК.

«Необходимо развивать глубокие связи в самых разных сферах — образовании, культуре, спорте — а не ограничиваться только межпартийными контактами», — поделился Ямагути с журналистами после встречи.

В ходе трехдневного визита в Китай, завершившегося 30 апреля, японская делегация посетила Университет Цинхуа в Пекине и японскую школу в Тяньцзине, а также провела переговоры с Чэнь Минъэром, секретарем партийного комитета Тяньцзиня.

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