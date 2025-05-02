Останки представителей народности айну возвращены из Британии в Японию

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Эдинбург, 30 апреля (Jiji Press) — Останки трех представителей коренного народа айну, хранившиеся в Эдинбургском университете в Шотландии, были переданы делегации Ассоциации айну Хоккайдо, прибывшей из Японии.

Это третий случай возвращения на родину останков айну, вывезенных за границу, после репатриации из Германии в 2017 году и из Австралии в 2023 году.

Останки были переданы университету в 1913 году шотландским врачом Нилом Гордоном Манро (1863-1942), выпускником Эдинбурга, проживавшим тогда в Японии. Правительство Японии официально запрашивало их возвращение.

В последние годы жизни Манро жил на Хоккайдо, где оказывал медицинскую помощь народу айну. Он также получил известность как антрополог, изучавший культуру этого коренного народа.

«У меня комок в горле от волнения, — сказал Окава Масару, председатель Ассоциации айну, на церемонии передачи в университете. — Мы вернем их домой и проведем обряды поминовения перед нашими богами».

Ректор Эдинбургского университета Маттисон отметил: «Мы испытываем гордость от того, что смогли вернуть эти останки тем, кому они принадлежат по праву, и на их исконную родину».

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