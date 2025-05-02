Представитель Хиданкё призывает к ликвидации ядерного оружия

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Нью-Йорк, 30 апреля (Jiji Press) — Член группы хибакуся (переживших атомную бомбардировку) «Нихон Хиданкё» выступил с призывом к ликвидации ядерного оружия на проходящей в Нью-Йорке подготовительной встрече к Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2026 года.

«Наше самое горячее желание — увидеть мир без ядерного оружия при нашей жизни», — заявил 80-летний Канамото Хироси, представитель Японской конфедерации организаций пострадавших от атомной и водородной бомб.

Канамото пережил атомную бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года, когда ему было всего 9 месяцев. Вместе с сестрой они находились в 2,5 километрах от эпицентра взрыва. Он рассказал, как был погребен под обломками и весь покрыт кровью, пока отец не пришел на помощь.

«Хиросима в одно мгновение превратилась в город смерти», — сказал он, передавая весь ужас атомной бомбардировки.

Согласно ДНЯО, пять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция и Китай — обязаны вести переговоры о ядерном разоружении. Однако две предыдущие обзорные конференции ДНЯО завершились безрезультатно.

Обращаясь к странам-участницам, Канамото задал риторический вопрос: «Сколько еще будут продолжаться бесплодные дискуссии?» Он также призвал правительство Японии: «Как единственная страна, пережившая атомную бомбардировку в военное время, возьмите на себя лидерство в этом вопросе».

На встрече также выступили мэры городов Хиросима и Нагасаки — Мацуи Кадзуми и Судзуки Сиро. Мацуи подверг критике распространяющееся мнение об эффективности обладания ядерным оружием для национальной безопасности, подчеркнув, что это «противоречит фундаментальным принципам ДНЯО». Судзуки же особо отметил, что «Нагасаки должен остаться последним городом, пострадавшим от атомной бомбардировки».

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