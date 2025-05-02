Сотрудник украл 3,6 миллиона йен из личных средств японской императорской семьи

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Токио, 2 мая (Jiji Press) — Сотрудник Управления императорского двора Японии был уволен за кражу 3,6 миллиона йен из фонда личных расходов императора Нарухито и его семьи.

Молодой камергер, совершавший хищения с ноября 2023 по март 2024 года, признался, что тратил украденные деньги на повседневные нужды из-за финансовых трудностей. Сотрудник, которому нет еще 30 лет, полностью возместил ущерб. Управление императорского двора направило заявление в полицию дворца 28 апреля.

По данным ведомства, несоответствие между бухгалтерскими записями и наличностью обнаружил 40-летний помощник начальника отдела, отвечавший за управление этими средствами. Когда в марте при дальнейшей проверке была выявлена нехватка еще 30 000 йен, он опросил молодого сотрудника, находившегося на ночном дежурстве в канцелярии камергеров императорского дворца, и тот сознался в краже.

Руководство также наказало 40-летнего сотрудника, снизив ему зарплату на 10% в течение одного месяца за ненадлежащий контроль над вверенными средствами.

Генеральный директор Управления Нисимура Ясухико выступил с заявлением: «Это прискорбный инцидент, абсолютно недопустимый для сотрудника, призванного поддерживать деятельность императорской семьи. Приношу глубочайшие извинения Их Величествам Императору и Императрице, а также всем членам императорской семьи. Мы обеспечим строжайшее соблюдение дисциплины и примем все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем».

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