Япония и США проводят второй раунд переговоров по тарифам, нацеливаясь на июньское соглашение

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Вашингтон, 1 мая (Jiji Press) — Япония и Соединенные Штаты провели второй раунд тарифных переговоров в Вашингтоне в четверг с прицелом на заключение соглашения между лидерами двух стран в июне.

«Мы существенно продвинулись в обсуждении конкретных вопросов расширения торговли, нетарифных барьеров и сотрудничества в сфере экономической безопасности», — заявил главный переговорщик Японии Аказава Рёсэй после встречи.

Стороны договорились ускорить консультации на уровне экспертов и провести следующую министерскую встречу после середины мая с целью интенсивного согласования позиций для подготовки июньского саммита.

Вторая встреча продолжалась около 130 минут и проходила в Министерстве финансов США. Американскую сторону представляли министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Лутник.

На переговорах Аказава выразил «крайнее сожаление» по поводу тарифных мер администрации Трампа и вновь призвал к пересмотру уже введенных дополнительных пошлин на автомобили. На пресс-конференции министр воздержался от детализации обсуждения нетарифных барьеров, но уточнил, что вопросы безопасности и валютного курса на переговорах не затрагивались.

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