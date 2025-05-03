США вводят дополнительную 25-процентную пошлину на автозапчасти

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Вашингтон, 3 мая (Jiji Press) -- Администрация президента США Дональда Трампа ввела дополнительную пошлину в размере 25% на импортируемые автозапчасти в 00:01 по восточному стандартному времени в субботу (13:01 по японскому времени).

Правительство США объявило о двухлетней мере по снижению тарифной нагрузки на импортные автозапчасти, используемые в автомобилях, производимых в Соединенных Штатах. Администрация Трампа стремится возродить производственную отрасль США, побуждая автопроизводителей переносить свои цепочки поставок в Соединенные Штаты.

Дополнительная пошлина в размере 25% на автомобили, импортируемые в страну, вступила в силу 3 апреля.

Поскольку автомобили и автозапчасти составляют около 30% от общего объема экспорта Японии в США, серия дополнительных тарифов, несомненно, нанесет серьезный удар по японским автопроизводителям.

Акадзава Рёсэй, министр экономического возрождения, 1 мая встретился в Вашингтоне с министром финансов США Бесентом и другими официальными лицами, чтобы вновь запросить пересмотр дополнительных тарифов на автомобили и автозапчасти, но избежать их введения не удалось. Премьер-министр Исиба Сигэру настаивает на «отмене» тарифов и намерен продолжать настойчивые усилия в этом направлении.

Автопроизводители, включая японские компании, производящие в США, создали цепочки поставок для получения запчастей и сырья из-за рубежа. Администрация США объявила о мерах по снижению бремени путем частичного освобождения от пошлин на запчасти для автомобилей, производимых в стране. Президент Трамп объяснил, что они «установят небольшой переходный период» для переноса цепочек поставок внутрь страны.

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