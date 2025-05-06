Китай и Япония обмениваются протестами из-за воздушного инцидента у спорных островов

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Пекин, 4 мая (Jiji Press) — Министерство иностранных дел Китая 4 мая заявило протест Японии в связи с инцидентом, произошедшим накануне, когда китайский вертолет совершил полет в японском воздушном пространстве вокруг островов Сенкаку, находящихся под управлением Японии.

Лю Цзиньсун, генеральный директор Департамента по делам Азии министерства, выразил протест Ёкоти Акире, министру посольства Японии в Пекине.

Лю утверждал, что коммерческий самолет, пилотируемый «японским правым экстремистом», нарушил китайское воздушное пространство вокруг островов Восточно-Китайского моря.

В ответ Ёкоти, второе лицо в посольстве, заявил решительный протест Лю в связи с нарушением японского воздушного пространства вертолетом и призвал китайскую сторону не повторять подобных действий, согласно информации посольства.

По данным Министерства обороны Японии и других источников, четыре корабля Хайцзин китайской береговой охраны вошли в японские воды вокруг островов Сенкаку примерно в 12:18 3 мая, после чего с одного из судов взлетел вертолет и совершил полет в японском воздушном пространстве вокруг островов, прежде чем вернуться на корабль.

Судзукоси Такэхиро, заместитель министра иностранных дел Японии, в тот же день выразил решительный протест У Цзянхао, послу Китая в Японии, и настоятельно потребовал предотвращения повторения подобных инцидентов.

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