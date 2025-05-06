Япония не рассматривает продажу американских казначейских облигаций, заявляет Като

Новости

Милан, 4 мая (Jiji Press) — Министр финансов Японии Като Кацунобу заявил 4 мая, что Япония не рассматривает идею использования возможной продажи американских казначейских облигаций в качестве инструмента в переговорах по тарифам с США.

Като сделал это заявление на пресс-конференции в Милане, Италия.

В конце прошлого месяца в Вашингтоне Като провел переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом относительно политики высоких тарифов администрации президента США Дональда Трампа.

Позже, выступая в телевизионной программе, Като отметил, что информирование американской стороны о нежелании японского правительства поспешно продавать свои казначейские облигации могло бы стать «козырной картой» в двусторонних переговорах.

Согласно данным Министерства финансов США, по состоянию на февраль этого года Япония владела казначейскими облигациями на сумму 1 125,9 миллиарда долларов (162 триллиона йен), что делает её крупнейшим инвестором в американские государственные ценные бумаги.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]