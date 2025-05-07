Президент Чили впервые посетит Японию

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Сан-Паулу, 5 мая (Jiji Press). Президент Чили Габриэль Борич посетит Японию 9 мая. Это будет его первый визит в страну после его инаугурации в марте 2022 года, сообщила канцелярия президента.

Чили, крупнейший в мире производитель меди, по-видимому, надеется укрепить свои экономические связи с Японией в условиях опасений по поводу мировой экономики из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа. Борич также посетит Китай.

По данным местных СМИ, Борич встретится с премьер-министром Исибой Сигэру во время своего пребывания в Японии. Он также осмотрит Всемирную выставку в Осаке и посетит мероприятие по случаю «национального дня» своей страны 12 мая.

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