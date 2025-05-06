Почётный император госпитализирован для обследования из-за возможной ишемии миокарда

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Токио, 6 мая (Jiji Press) -- Японский почётный император Акихито, 91 год, был госпитализирован 6 мая в Токийский университетский госпиталь для обследования сердца после того, как у него диагностировали высокую вероятность ишемии миокарда.

Бывший император был госпитализирован впервые с февраля 2012 года, когда ему была проведена операция аортокоронарного шунтирования.

Отец императора Нарухито прибыл в больницу на автомобиле около 15:00, в сопровождении почётной императрицы Митико, 90 лет.

Во время планового медицинского осмотра в Больнице Императорского двора в середине апреля у почётного императора заподозрили ишемию миокарда — состояние, при котором нарушается кровоснабжение сердечной мышцы. После повторного обследования в его резиденции Сэндэн-госё (в районе Минато) 4 мая ему был поставлен диагноз с высокой вероятностью этого заболевания.

В июле 2022 года у почётного императора была диагностирована правосторонняя сердечная недостаточность, вызванная недостаточностью трёхстворчатого клапана. С тех пор он проходит лечение, включающее приём медикаментов и ограничение потребления жидкости.







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