Осакский университет разработал иммунноклеточную терапию для острого лейкоза

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Осака, 8 мая (Jiji Press) -- Исследовательская группа Осакского университета объявила о разработке новой иммунноклеточной терапии для лечения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) — одного из видов рака крови. Многие пациенты с ОМЛ погибают от рецидивов даже после трансплантации костного мозга, однако практическое применение новой терапии может спасти таких больных. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале.

Метод иммунноклеточной терапии заключается в заборе иммунных клеток, атакующих раковые клетки, из крови пациента или пуповинной крови других людей, их размножении вне организма и последующем введении больному. Такая терапия уже применяется при лечении острого лимфобластного лейкоза и злокачественной лимфомы, но для ОМЛ до сих пор не была реализована.

Учёные создали около 14 000 антител против клеток ОМЛ и выявили те, которые атакуют только клетки ОМЛ, не повреждая здоровые клетки. На их основе исследователи генетически модифицировали и успешно вырастили Т-клетки и натуральные киллеры (НК-клетки), способные уничтожать раковые клетки. В экспериментах с мышами, которым были пересажены раковые клетки, все шесть подопытных животных выжили в течение 140 дней.

Икеда Сюнъя, специальный научный сотрудник Центра иммунологических исследований Осакского университета, отметил: «В настоящее время мы готовим клинические испытания под руководством врачей и ожидаем положительных терапевтических результатов». По оценке исследовательской группы, ежегодно около 150 пациентов смогут получать такое лечение.

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