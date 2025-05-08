Скончался Джозеф Най, эксперт по Японии, бывший заместитель министра обороны США

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Вашингтон, 7 мая (Jiji Press) -- Бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Джозеф Най, почетный профессор Гарвардского университета (международная политика) и известный эксперт по Японии, скончался 6 мая в возрасте 88 лет, как сообщил университет 7 мая. В 1990-х годах Най разработал концепцию «мягкой силы», согласно которой государство может привлекать союзников и оказывать влияние благодаря своим ценностям, культуре и внешнеполитическому курсу.

В 2014 году он был награжден орденом Восходящего солнца второй степени за вклад в укрепление японо-американского союза.

Най родился в Саут-Оранже, штат Нью-Джерси. Он окончил Принстонский университет в 1958 году и получил докторскую степень по политологии в Гарвардском университете в 1964 году. С 1995 по 2004 год возглавлял Школу управления имени Кеннеди при Гарвардском университете.

На государственной службе он занимал ряд ключевых постов, включая должность заместителя госсекретаря по вопросам помощи в области безопасности, науки и технологий (1977-1979), а также помощника министра обороны в администрации президента Клинтона (1994-1995). Вместе с покойным Ричардом Армитиджем, бывшим заместителем госсекретаря, и другими экспертами он подготовил серию двухпартийных аналитических докладов «Доклад Армитиджа-Ная» (опубликованы 6 раз с 2000 года), которые оказали существенное влияние на углубление японо-американских союзнических отношений.

В своем заявлении Гарвардский университет отдал дань уважения Наю: «Он был выдающейся фигурой в области международных отношений. Он коренным образом трансформировал подход США к решению сложных проблем безопасности в постхолодный период, работал над предотвращением распространения ядерного оружия и сформулировал новые стратегические подходы к взаимодействию с Китаем и Японией».







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