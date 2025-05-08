Северная Корея запустила баллистические ракеты в Японское море

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Сеул/Токио, 8 мая (Jiji Press) -- Согласно данным южнокорейских военных, Северная Корея произвела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности из района города Вонсан в восточной провинции Канвондо в направлении Японского моря в период с 8:10 до 9:20 утра 8 мая (по японскому времени). Министерство обороны Японии также подтвердило, что КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет, которые, предположительно, упали в воды за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

По информации министерства, одна из ракет преодолела расстояние около 800 километров, достигнув максимальной высоты примерно 100 километров. Эта ракета могла двигаться по нестандартной траектории, детали которой в настоящее время анализируются. На данный момент сообщений о каких-либо повреждениях не поступало.

Министр обороны Наката́ни Гэн, выступая перед журналистами, осудил действия Пхеньяна: «Подобные действия Северной Кореи представляют угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества в целом». Правительство Японии направило протест Северной Корее по дипломатическим каналам. Премьер-министр Исиба Сигэру дал указание соответствующим ведомствам максимально активизировать сбор и анализ информации, а также оперативно информировать население о ситуации.

Нынешний запуск баллистических ракет стал первым за примерно два месяца после 10 марта, когда начались совместные военные учения США и Южной Кореи. Южнокорейские военные подчеркнули, что «сохраняют потенциал и готовность решительно реагировать на любые провокационные действия».







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