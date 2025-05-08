Прогноз Toyota показывает снижение прибыли на 34,9%

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Токио, 8 мая (Jiji Press) -- Toyota Motor Corporation объявила 8 мая, что согласно её прогнозу консолидированных финансовых результатов на период до марта 2026 года, чистая прибыль компании снизится на 34,9% по сравнению с предыдущим периодом и составит 3,1 триллиона йен. Высокие таможенные тарифы, введённые администрацией Трампа, привели к сокращению операционной прибыли на 180 миллиардов йен за апрель и май. Неопределённость относительно будущего продолжает нарастать.

В консолидированной финансовой отчётности за период до марта 2025 года (по международным стандартам бухгалтерского учёта) операционный доход составил 48 триллионов 367 миллионов йен, увеличившись четвёртый год подряд и превысив предыдущий рекорд в 45 триллионов 953 миллиона йен за период до марта 2024 года. Несмотря на замедление внутреннего производства из-за проблем с сертификацией, продажи гибридных автомобилей и других моделей демонстрировали уверенный рост, особенно в Северной Америке и Европе, благодаря ослаблению йены, что позволило компании сохранить положительную динамику доходов.

Однако операционная прибыль, отражающая доходность основной деятельности, сократилась на 10,4% до 4 триллионов 7955 миллиардов йен, а чистая прибыль уменьшилась на 3,6% до 4 триллионов 7650 миллиардов йен, что в обоих случаях является первым снижением за два года. По всей видимости, на эти показатели повлиял рост расходов на персонал и учёт издержек, связанных с нарушениями сертификации в дочерней компании Hino Motors.







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