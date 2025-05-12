В Южной Корее представителям Японии передали украденную статую Будды

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Сеул, 10 мая (Jiji Press). Буддийская статуя, украденная из храма Каннондзи на острове Цусима, расположенном в префектуре Нагасаки, в 2012 году, была передана японской стороне из храма, находящегося в Сосане, в центральной части Южной Кореи, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Статуя Бодхисаттвы Каннон, признанная правительством префектуры Нагасаки материальным культурным достоянием, будет доставлена ​​в Японию самолётом, а 12 мая в храме Каннондзи, откуда она была украдена, состоится связанная с возвращением статуи буддийская служба.

В 2023 году Верховный суд Южной Кореи признал право собственности японского храма на статую, отклонив заявление южнокорейского храма Пусок о том, что статуя была украдена японскими пиратами в XIV веке.

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