Министерство транспорта строго предупреждает аэропорт Ханэда = за предоставление выгоды сыну бывшего генсека ЛДП Кога

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Токио, 12 мая (Jiji Press) — Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма в понедельник направило строгое предупреждение компании «Нихон куко биру» (Japan Airport Terminal Co.) в связи с тем, что её дочерняя компания предоставляла неправомерные выгоды консалтинговой фирме, возглавляемой старшим сыном Кога Макото, бывшего генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.

Предупреждение касается бизнеса по установке массажных кресел в терминале аэропорта Ханэда. «Нихон куко биру» — котирующаяся на Токийской фондовой бирже компания, управляющая аэропортом Ханэда.

Министерство отметило: «Прискорбно, что компания, ответственная за высоко общественную инфраструктуру, долгие годы продолжала неправомерные действия в терминале аэропорта, что подрывает доверие пользователей аэропорта». Министерство потребовало пересмотреть систему корпоративного управления и постоянно отчитываться о ходе реализации мер по предотвращению повторных нарушений.

Министерство также обратилось ко всем аэропортам страны с просьбой проверить наличие неправомерных контрактов и провести расследование в случае их обнаружения. Компания, управляющая аэропортом Фукуока, в тот же день объявила, что имела контракт с консалтинговой фирмой старшего сына Кога до 2023 года, но «неправомерных сделок обнаружено не было».

В пятницу 9 мая специальная следственная комиссия компании объявила, что неправомерные сделки с целью предоставления выгоды старшему сыну Кога продолжались много лет под руководством бывшего президента Йокота Нобуаки при попустительстве бывшего председателя совета директоров Такасиро Исао. Фактов просьб о предоставлении услуг со стороны Кога или его сына выявлено не было. Йокота и Такасиро подали в отставку в тот же день, взяв на себя ответственность.

Комментарий компании «Нихон куко биру»: «Серьёзно воспринимаем данное предупреждение и будем добросовестно работать над предотвращением повторных нарушений и восстановлением доверия».







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