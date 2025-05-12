Хаяси: «Важно прекращение боевых действий» — переговоры России и Украины

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Токио, 12 мая (Jiji Press) — Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Йосимаса на пресс-конференции 12 мая прокомментировал возможные прямые переговоры между президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским, заявив: «Важно, чтобы это привело к прекращению продолжительных военных действий и достижению справедливого и долговечного мира». Главный представитель правительства Японии подчеркнул, что страна будет внимательно следить за развитием ситуации.

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