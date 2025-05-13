Украденная 12 лет назад буддийская статуя возвращена в японский храм

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Цусима, префектура Нагасаки, 12 мая (Jiji Press). Буддийская статуя бодхисаттвы Каннон, украденная в 2012 году и вывезенная в Южную Корею, была возвращена в храм на острове Цусима в юго-западной префектуре Японии Нагасаки.

В этот день в храме Каннондзи был проведен ритуал, отмечающий возвращение статуи бодхисаттвы Каннон спустя более чем 12 лет. Она будет храниться в музее в Цусиме.

Статуя была украдена южнокорейской группой воров в октябре 2012 года и позже изъята следственными органами страны. Однако южнокорейский храм заявил права собственности на статую, настаивая на том, что она была украдена японскими пиратами вако в XIV веке.

В судебном процессе по поводу статуи в Южной Корее Верховный суд в 2023 году постановил, что статуя принадлежит японскому храму.

Статуя была передана японской стороне в Южной Корее 10 мая и прибыла в Цусиму рано утром 12 мая.

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