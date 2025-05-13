Половина пользователей верит дезинформации в интернете — исследование Министерства связи

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Токио, 13 мая (Jiji Press) -- Министерство связи опубликовало 13 мая результаты исследования относительно дезинформации в интернете. Из тех, кто ранее сталкивался с ложной информацией, 47,7% ответили, что считают её «правдивой» или «вероятно правдивой», что свидетельствует о том, что примерно половина пользователей склонна доверять интернет-информации без проверки.

Исследование проводилось с 31 марта по 2 апреля среди 2820 мужчин и женщин в возрасте от 15 лет по всей стране. Для опроса были отобраны 15 случаев ложной или ошибочной информации, которые внешние организации по проверке фактов квалифицировали как недостоверные.

Из числа тех, кто столкнулся с дезинформацией, 25,5% распространяли её в семейных беседах или через социальные сети. Наиболее частыми причинами распространения (вопрос предполагал множественный выбор) оказались: «информация была шокирующей» (27,1%), а также «думал, что это будет полезно для других» (20,2%).

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