Honda прогнозирует падение чистой прибыли на 70% в 2025 финансовом году

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Токио, 13 мая (Jiji Press) -- Японская автомобильная корпорация Honda Motor Co. объявила 13 мая о том, что ее консолидированная чистая прибыль в текущем финансовом году, который завершится в марте следующего года, прогнозируется на уровне 250 миллиардов йен. Это означает снижение на 70,1% по сравнению с предыдущим годом. Основными факторами снижения станут политика высоких тарифов администрации президента США Дональда Трампа, которая нанесет ущерб операционной прибыли в размере 650 миллиардов йен, а также укрепление курса йены.

Компания рассчитывает сократить негативное влияние тарифов на 200 миллиардов йен за счет переноса производства некоторых моделей автомобилей на территорию США и мер по снижению затрат. В дальнейшем Honda также планирует рассмотреть повышение цен на автомобили и наращивание производственных мощностей в Америке. Президент компании Мибу Тосихиро на онлайн-конференции 13 мая отметил относительно переноса производства: «Учитывая серьезное влияние на рабочие места и цепочки поставок, мы будем принимать решения крайне осторожно».

Кроме того, Honda приняла решение отложить примерно на два года запуск нового завода по производству электромобилей в Канаде, который планировалось ввести в эксплуатацию в 2028 году. Данная мера связана с замедлением роста спроса на электротранспорт. Президент Мибу подчеркнул, что сохранение торгового соглашения USMCA (Соглашение между США, Мексикой и Канадой) является необходимым условием для реализации планов, добавив: «Если в ходе переговоров по американским тарифам условия изменятся, потребуется пересмотр наших планов».

По итогам финансового года 2024, завершившегося в марте текущего года, консолидированная чистая прибыль Honda составила 835,8 миллиардов йен, что на 24,5% меньше предыдущего года. При этом объем продаж незначительно вырос на 6,2% до 21 688,7 миллиардов йен, тогда как операционная прибыль сократилась на 12,2% до 1 213,4 миллиардов йен.

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