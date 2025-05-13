Комитет ЛДП выступает за принятие закона против шпионажа

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Токио, 13 мая (Jiji Press) -- Исследовательский комитет правящей Либерально-демократической партии Японии по вопросам общественной безопасности и борьбы с терроризмом и киберпреступностью под председательством бывшего министра экономической безопасности Такаити Санаэ представил 13 мая проект предложений по укреплению общественной безопасности страны. В числе ключевых мер рассматривается возможность введения специального закона для борьбы со шпионажем.

Комиссия также включила в свои рекомендации необходимость разработки мер противодействия участившимся случаям взлома онлайн-счетов на фондовых биржах. Предложения планируется в ближайшее время представить премьер-министру и председателю ЛДП Исиба Сигэру с целью включения их в предвыборную программу партии перед летними выборами в Палату советников.

В проекте предложений отмечается: «Все больше граждан ощущают ухудшение ситуации с безопасностью, при этом внешние угрозы приобретают все более серьезный характер». Документ призывает «рассмотреть возможность разработки национальной разведывательной стратегии и принятия закона против шпионажа по образцу аналогичных законов других стран».

На заседании комиссии многие депутаты от ЛДП высказались в поддержку представленных предложений.

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