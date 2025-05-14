Японская писательница Юдзуки получила премию British Book Award

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Токио, 13 мая (Jiji Press). Английский перевод романа «Масло» японской писательницы Юдзуки Асако победил в номинации «Дебютная художественная литература» на церемонии вручения премии British Book Awards 2025, сообщило японское издательство «Синтёся».

По данным издательства, Юдзуки стала первым японским автором, получившим эту награду.

Произведение представляет собой длинный роман, поводом для написания которого послужила серия подозрительных смертей, которые действительно произошли в районе Большого Токио.

Английский перевод был опубликован в феврале прошлого года, роман перевела Полли Бартон. С тех пор произведение стало бестселлером, было продано более 400 000 экземпляров в Великобритании и более 100 000 экземпляров в Соединённых Штатах.

«Я чувствую себя очень польщенной. Я хотела бы выразить искреннюю благодарность Полли Бартон, которая прекрасно перевела мой роман, а также издателю, персоналу книжного магазина и читателям», – сказала Юдзуки.

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