Правительство выстраивает тесное сотрудничество с ВТО для укрепления многосторонней торговой системы

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Токио, 13 мая (Jiji Press) — Министр иностранных дел Ивая Такэси 13 мая встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеала в резиденции Иикура МИД Японии в Токио. В ходе встречи обсуждались обострение торговых трений из-за политики высоких тарифов администрации Трампа и реформа ВТО в целях восстановления функций системы урегулирования споров. По итогам переговоров опубликован совместный документ о тесном сотрудничестве для укрепления многосторонней торговой системы во главе с ВТО.

В совместном документе подчеркивается, что «во времена неопределенности и потрясений ценность многосторонней торговой системы неоспорима». Правительство Японии и ВТО выразили единое мнение о том, что «экономическая интеграция на основе свободной, справедливой торговли и принципов верховенства права способствовала экономическому росту и процветанию стран-членов ВТО и мировой экономики в целом», а также отметили важность обеспечения равных условий конкуренции в торговле.

Система урегулирования торговых споров ВТО находится в состоянии дисфункции с декабря 2019 года из-за отказа США утверждать кандидатуры членов апелляционного органа, выполняющего функции высшей инстанции.

Учитывая сложившуюся ситуацию, правительство Японии предложило следующие направления реформы ВТО: (1) усиление функции разработки правил; (2) реформа системы урегулирования споров; (3) укрепление функций мониторинга и обсуждения соблюдения соглашений ВТО. Также была подчеркнута необходимость обеспечения урегулирования споров на основе установленных правил даже до завершения реформы системы урегулирования споров.

Оконджо-Ивеала в тот же день провела отдельные встречи с премьер-министром Исиба Сигэру, министром финансов Като Кацунобу и министром экономики, торговли и промышленности Муто Ёдзи.













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