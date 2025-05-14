Китай возводит новое сооружение в Восточно-Китайском море — правительство Японии выражает «крайнее сожаление»

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Токио, 13 мая (Jiji Press) — Министерство иностранных дел сообщило 13 мая, что зафиксировало действия Китая по возведению нового сооружения на китайской стороне срединной линии в Восточно-Китайском море в рамках ведущейся там разработки ресурсов. Директор Бюро азиатских и океанических дел Канай Масааки в тот же день направил письменный протест заместителю посла китайского посольства в Японии Ши Юну, заявив о «крайнем сожалении в связи с односторонним ведением разработки в условиях неопределенности границ исключительных экономических зон».

Япония и Китай в 2008 году достигли соглашения о совместной разработке ресурсов в Восточно-Китайском море, однако переговоры по его реализации были прерваны. Китай тем временем продолжал разработку, и к настоящему моменту подтверждено существование 18 сооружений.

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