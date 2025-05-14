Японец приговорен к 12 годам тюрьмы за шпионаж в Китае

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Шанхай, 13 мая (Jiji Press) — Первый промежуточный народный суд города Шанхай 13 мая признал виновным в шпионской деятельности пятидесятилетнего японца и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщило Генеральное консульство Японии в Шанхае.

Мужчина был задержан китайскими властями в Шанхае в декабре 2021 года, официально арестован в июне 2022 года и предъявлено обвинение в августе 2023 года, после чего проходил судебное разбирательство.

Генеральному консулу Японии в Шанхае Окада Масару разрешили присутствовать на судебном заседании. Генеральное консульство не раскрывает подробности решения суда.







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