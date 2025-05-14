Группа Sony прогнозирует снижение чистой прибыли на 12.9% — тарифная политика сократит доходы на 1000 млрд йен в финансовом году, завершающемся в марте 2026 года

Интервью с параатлетами журнала GO Journal

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Токио, 14 мая (Jiji Press) — Группа Sony сообщила 14 мая, что ее консолидированная чистая прибыль (по международным стандартам учета) за финансовый год, завершающийся в марте 2026 года, согласно прогнозам составит 930 млрд йен, что на 12.9% меньше предыдущего периода. Тарифная политика администрации Трампа сократит операционную прибыль примерно на 100 млрд йен.

Поскольку в октябре планируется выделение дочерней финансовой компании Sony Financial Group, сравнение с предыдущим периодом производится без учета финансового подразделения. Выручка ожидается на уровне 11.7 трлн йен (снижение на 2.9%), а операционная прибыль — 1.28 трлн йен (рост на 0.3%).

Хотя основной игровой бизнес, производство сенсоров для смартфонов и киноиндустрия должны показать хорошие результаты, прибыль будет сокращена из-за тарифов и укрепления йены. Негативное влияние окажет также рост налоговых расходов.

В финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, благодаря успехам игрового и полупроводникового направлений чистая прибыль достигла рекордных 1.141.6 трлн йен (+17.6%). Выручка сократилась на 0.5% до 12.957 трлн йен из-за падения доходов финансового подразделения.







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