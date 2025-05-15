Япония планирует удвоить число специалистов по кибербезопасности до 50 000 к 2030 году

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Токио, 14 мая (Jiji Press) — Министерство экономики, торговли и промышленности 14 мая опубликовало доклад экспертной группы с целевым показателем увеличения числа специалистов по кибербезопасности до 50 000 человек к 2030 году. Планируется удвоить количество обладателей национальных лицензий путем снижения расходов на продление квалификации, что должно способствовать укреплению защиты компаний от кибератак.

Цель удвоения касается национальной квалификации «Зарегистрированный специалист по информационной безопасности», учрежденной в 2016 году. Эти эксперты в области кибербезопасности отвечают за разработку защитных мер компаний от кибератак и устранение их последствий. При текущем числе сертифицированных специалистов около 24 000 человек на апрель этого года, частные исследования показывают дефицит кадров в стране порядка 110 000 человек, что делает их подготовку крайне актуальной задачей. Обладатели лицензии обязаны каждые три года проходить курсы повышения квалификации, оплачивая более 100 000 йен.







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