Uber планирует запустить услуги беспилотного транспорта в Японии

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Нью-Йорк, 14 мая (Jiji Press) — Американская компания по вызову такси Uber Technologies объявила 14 мая о намерении развернуть услуги автономного транспорта в Японии. Компания планирует запустить беспилотные такси, как только будут готовы партнерские фирмы, включая американскую Waymo — подразделение Google.

На мероприятии в Нью-Йорке, где представлялись новые услуги, генеральный директор Uber Дара Хосрошахи заявил, что «автономное вождение сделает дорожное движение более безопасным». В интервью журналистам представитель руководства пояснил: «Как только наши партнеры по автономному вождению будут готовы войти на японский рынок, мы готовы сотрудничать с ними». Конкретные сроки пока не определены.

Uber уже предоставляет услуги беспилотных поездок в некоторых городах разных стран, включая США, в партнерстве с Waymo — подразделением Alphabet Inc., материнской компании Google, и другими компаниями.







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