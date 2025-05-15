Министр экономического возрождения Японии Акадзава посетит США на следующей неделе для переговоров по тарифам

Экономика Политика

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Токио, 15 мая (Jiji Press) — Японское правительство готовит визит министра экономического возрождения Акадзава Рёсэй в США во второй половине следующей недели для участия в третьем раунде японо-американских переговоров по тарифным мерам администрации Трампа, как стало известно 15 мая. Точные даты будут согласованы после консультаций на рабочем уровне. Ключевым остается вопрос о том, смогут ли две стороны найти общее понимание по охвату переговоров.

В ходе предыдущего раунда переговоров, прошедшего 1 мая в Вашингтоне (2 мая по японскому времени), стороны обсуждали расширение двусторонней торговли, нетарифные меры и сотрудничество в области экономической безопасности. Участники также договорились проводить интенсивные консультации на министерском уровне начиная с середины мая. С тех пор дискуссии продолжались на экспертном уровне.

Япония настаивает на пересмотре всего комплекса тарифных мер, включая пошлины на автомобили, сталь и алюминий, тогда как американская сторона считает взаимные тарифы основным предметом переговоров — позиции сторон по-прежнему расходятся. Японская сторона рассчитывает добиться уступок, предлагая в качестве компромисса сотрудничество в судостроительной отрасли и увеличение импорта американской сельхозпродукции.

赤沢亮正経済再生担当相＝７日、東京都千代田区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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