Обнаружен ген окраса трёхцветных кошек = переключение оранжевого и чёрного пигментов — влияние на черепаховых и полосатых кошек・Университет Кюсю и др.

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Токио, 16 мая (Jiji Press) — Исследовательская группа под руководством профессора Университета Кюсю Сасаки Хироюки объявила об открытии гена, определяющего оранжевую (красно-коричневую) или чёрную окраску у трёхцветных кошек. Результаты исследования опубликованы в электронной версии американского научного журнала Current Biology.

Этот ген «ARHGAP36» расположен в половой хромосоме X. При наличии делеции в части последовательности синтезируется оранжевый пигмент, а при её отсутствии — чёрный, что приводит к различиям в окрасе на разных участках тела.

Почти все трёхцветные кошки — самки. Связь этого гена с X-хромосомой была установлена около 120 лет назад, а механизм инактивации одной из двух X-хромосом — около 60 лет назад, однако конкретный ген оставался неидентифицированным.

Сасаки отметил: «Как любитель кошек и собак я не мог оставить эту многолетнюю загадку без решения. В 2022–2023 годах организовал краудфандинг для частичного финансирования исследования и собрал более 10 млн йен от около 600 человек. Команда Стэнфордского университета также одновременно с нами идентифицировала тот же ген, что подтверждает правильность наших выводов».

Исследовательская группа, включающая представителей Университета Кюсю, Национального института генетики, Университета Азабу, Университета Кинки и других учреждений, при содействии ветеринарных клиник Фукуоки проанализировала ДНК кошек с различным окрасом шерсти, а также использовала ДНК-данные Университета Миссури (США), что позволило обнаружить ген «ARHGAP36».

При делеции около 5000 оснований в этом гене активной X-хромосомы синтезируется оранжевый пигмент «феомеланин», а при отсутствии делеции — чёрный пигмент «эумеланин». Оранжево-чёрные черепаховые кошки также почти исключительно самки, и механизм переключения пигментов у них аналогичен. Рыжие полосатые коты преимущественно самцы с половыми хромосомами XY, где делеция в X-хромосоме обуславливает оранжевую основу окраса.

Редкие самцы трёхцветных кошек имеют хромосомную аномалию — дополнительную половую хромосому (XXY вместо обычной XY). Белая окраска шерсти контролируется другим геном, расположенным в аутосомах, и имеет иной механизм.

Предки домашних кошек — ливийские дикие кошки с Ближнего Востока, одомашненные примерно 10 тысяч лет назад. Они напоминают современных полосатых кошек: каждая шерстинка имеет чёрно-коричневые полоски. Исследование древних кошачьих мумий и изображений может помочь установить, когда и где возникла делеция гена «ARHGAP36».













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