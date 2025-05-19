В Японии принят закон о цифровизации уголовного судопроизводства

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Токио, 16 мая (Jiji Press) -- Парламент Японии одобрил 16 мая пакет законопроектов, направленных на цифровизацию уголовного судопроизводства, включая возможность получения электронных ордеров на арест и обыск. Законы были приняты в верхней палате парламента благодаря поддержке правящей Либерально-демократической партии и основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

Ключевым нововведением станет электронная система выдачи ордеров, позволяющая следственным органам подавать запросы и получать документы в режиме онлайн. Ожидается, что обновленное законодательство вступит в силу до конца 2026 финансового года.

До настоящего времени полицейским требовалось лично являться в суд для получения ордеров, что создавало временные ограничения даже в срочных случаях. С введением новой системы сотрудники правоохранительных органов смогут запрашивать ордера онлайн, получать их в электронном формате и предъявлять на экранах планшетов при проведении следственных действий.

Помимо этого, судебная документация также будет переведена в цифровой формат, что позволит адвокатам знакомиться с материалами дела удаленно, без необходимости посещения суда.













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