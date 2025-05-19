В Японии принят закон о цифровизации уголовного судопроизводства

Политика

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Токио, 16 мая (Jiji Press) -- Парламент Японии одобрил 16 мая пакет законопроектов, направленных на цифровизацию уголовного судопроизводства, включая возможность получения электронных ордеров на арест и обыск. Законы были приняты в верхней палате парламента благодаря поддержке правящей Либерально-демократической партии и основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

Ключевым нововведением станет электронная система выдачи ордеров, позволяющая следственным органам подавать запросы и получать документы в режиме онлайн. Ожидается, что обновленное законодательство вступит в силу до конца 2026 финансового года.

До настоящего времени полицейским требовалось лично являться в суд для получения ордеров, что создавало временные ограничения даже в срочных случаях. С введением новой системы сотрудники правоохранительных органов смогут запрашивать ордера онлайн, получать их в электронном формате и предъявлять на экранах планшетов при проведении следственных действий.

Помимо этого, судебная документация также будет переведена в цифровой формат, что позволит адвокатам знакомиться с материалами дела удаленно, без необходимости посещения суда.

刑事手続きをデジタル化する改正刑事訴訟法など関連法が賛成多数で可決され、成立した参院本会議＝１６日、国会内

閣議に臨む石破茂首相（中央）＝１６日午前、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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