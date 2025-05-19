Японец провёл футбольный мяч по Индии на расстояние в 2000 км

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Нью-Дели, 17 мая (Jiji Press). 31-летний японец установил рекорд, проведя футбольный мяч на расстояние около 2000 километров по всей Индии, достигнув своей цели в Нью-Дели через два с половиной месяца после выхода из Калькутты.

Преодолев финишную ленту в посольстве Японии в индийской столице 15 мая, Хагихара Нодзому со слезами радости на глазах обменялся объятиями с друзьями, которые поддерживали его в этом начинании.

Хагихара, который стремится внести свой вклад в индийское общество посредством футбола, планирует подать заявку на мировой рекорд Гиннесса за самое длинное путешествие с мячом. Его достижение намного превосходит текущий рекорд, установленный австралийцем, который пробежал 337 километров за семь дней в 2023 году.

После 19 лет футбольного опыта в Японии, в том числе в молодёжной команде профессионального клуба и в университете, Хагихара приехал в Индию в 2021 году в качестве сотрудника неправительственной организации.

Он основал детскую футбольную команду FC Nono в восточном штате Бихар, который считается одним из беднейших штатов страны.

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