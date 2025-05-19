ИНТЕРВЬЮ: Трамп не вернет пошлины на японские автомобили к прежнему уровню

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Нью-Йорк, 16 мая (Jiji Press) -- Пошлины на японские автомобили, повышенные при администрации президента США Дональда Трампа, вряд ли вернутся к прежнему уровню даже после проведения переговоров, считает ведущий экономист.

Учитывая масштаб торгового дефицита США в автомобильной отрасли с Японией, американская администрация вряд ли пойдет на существенное снижение пошлин, заявил Штефан Ангрик, старший экономист токийского офиса Moody’s Analytics, в недавнем интервью Jiji Press.

Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортным рынком для Японии, причем автомобильная продукция составляет около 30% всего японского экспорта в США. В апреле американское правительство ввело дополнительную 25-процентную пошлину на импортные автомобили.

В связи с тем, что ранее в этом месяце правительство США согласилось снизить пошлины на британские автомобили, Ангрик предполагает, что администрация Трампа может пойти на подобные уступки и в отношении других стран.

По мнению экономиста, хотя пошлины на японские автомобили могут быть снижены примерно до 10%, возвращение к докризисному уровню в 2,5% практически исключено, поскольку Трамп продолжает отдавать приоритет политике возвращения производств на территорию США.

Комментируя требования Японии о пересмотре всего комплекса тарифных мер, Ангрик отметил наличие «серьезных разногласий между правительствами, что может значительно затянуть переговорный процесс». По его прогнозам, маловероятно введение полной 24-процентной пошлины, включающей временно приостановленные дополнительные сборы, однако базовая ставка в 10% сохранится.







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