Суд над убийцей бывшего премьер-министра Абэ может начаться в октябре
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Нара, 17 мая (Jiji Press). Стало известно, что судебный процесс по делу Ямагами Тэцуя, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо в 2022 году, может начаться в октябре этого года.
По информации из осведомленных источников, 16 мая окружной суд Нары направил в окружную прокуратуру Нары и защите Ямагами предложение назначить первое судебное заседание на конец октября.
Согласно тем же источникам, 44-летний Ямагами намерен признать в суде, что действовал с умыслом на убийство Абэ.
Напомним, Абэ был застрелен в июле 2022 года во время предвыборного выступления в городе Нара на западе Японии.
К настоящему времени по данному делу состоялось шесть предварительных судебных заседаний, седьмое запланировано на 27 мая.
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