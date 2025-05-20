Суд над убийцей бывшего премьер-министра Абэ может начаться в октябре

Новости

Нара, 17 мая (Jiji Press). Стало известно, что судебный процесс по делу Ямагами Тэцуя, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо в 2022 году, может начаться в октябре этого года.

По информации из осведомленных источников, 16 мая окружной суд Нары направил в окружную прокуратуру Нары и защите Ямагами предложение назначить первое судебное заседание на конец октября.

Согласно тем же источникам, 44-летний Ямагами намерен признать в суде, что действовал с умыслом на убийство Абэ.

Напомним, Абэ был застрелен в июле 2022 года во время предвыборного выступления в городе Нара на западе Японии.

К настоящему времени по данному делу состоялось шесть предварительных судебных заседаний, седьмое запланировано на 27 мая.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]