На Всемирной выставке в Осаке представили танцы айнов

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Осака, 17 мая (Jiji Press). Традиционные танцы коренной этнической группы айну из самой северной префектуры Японии, Хоккайдо, были представлены на проходящей Всемирной выставке 2025 года в городе Осака.

Более 200 человек из 24 организаций Хоккайдо и других регионов продемонстрировали различные танцы, музыку и ритуалы в трёх представлениях в этот день.

Мероприятие было организовано Фондом культуры айнов, чтобы выразить веру айнов в то, что мир существует благодаря не только людям, а и всем существам, которые развиваются и поддерживают друг друга.

«Я надеюсь, что посетители смогут оценить различные достопримечательности культуры айнов и проникнуться идеалом межэтнической гармонии», – сказал в своей речи государственный министр, отвечающий за выставку, Ито Ёситака.

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