Китайский гражданин арестован за наезд и бегство с места происшествия в префектуре Сайтама

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Сайтама, 18 мая (Jiji Press). В воскресенье китайский гражданин сам явился в полицию и был арестован по делу о наезде на детей в префектуре Сайтама к северу от Токио. Инцидент произошёл 14 мая.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, 42-летний подозреваемый Дэн Хунпэн, работающий в сфере демонтажа, признал факт наезда на детей, но утверждает, что покинул место происшествия только потому, что пострадавшие заверили его, что с ними «всё в порядке».

Инцидент произошёл в городе Мисато около 16:05 14 мая, когда автомобиль совершил наезд на четверых учеников начальной школы, идущих по обочине дороги. Один из пострадавших получил авульсивный перелом.

Автомобиль подозреваемого — серый внедорожник (SUV), зарегистрированный на имя Дэна — был обнаружен 15 мая на парковке примерно в двух километрах от места происшествия.

Согласно информации из полицейских источников, перед инцидентом Дэн употреблял алкоголь в одном из ресторанов города и, предположительно, находился за рулём в состоянии опьянения.

Кроме того, полиция задержала 25-летнего гражданина Китая Ван Хунли по подозрению в нарушении закона о дорожном движении. По версии следствия, зная о нетрезвом состоянии Дэна, он попросил того отвезти его домой и находился в автомобиле в момент происшествия.







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