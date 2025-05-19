Исиба укрепит стратегию по развитию квантовой индустрии

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Цукуба, префектура Ибараки, 18 мая (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил 18 мая о планах «радикально усилить» государственную стратегию по развитию квантовой индустрии в условиях обостряющейся международной конкуренции в этой сфере.

Объявив текущий год «стартовым годом квантовой индустриализации», глава правительства подчеркнул намерение активно поддерживать профильные стартапы и разрабатывать программы подготовки специалистов совместно с ведущими университетами. Эти заявления прозвучали во время общения с представителями прессы в городе Цукуба.

Ранее в тот же день премьер-министр посетил «Глобальный исследовательский центр бизнес-разработок в области квантово-ИИ технологий» при Национальном институте передовых промышленных наук и технологий (AIST). В ходе визита Исиба ознакомился с исследовательской работой в области квантовых вычислений и провел неформальную встречу с научными сотрудниками. Квантовые компьютеры имеют потенциал для широкого применения, включая сферу искусственного интеллекта, и правительство намерено всесторонне содействовать их практическому внедрению.



















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