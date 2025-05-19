Роботы-курьеры проходят испытания в магазинах Seven-Eleven Japan

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Токио, 19 мая (Jiji Press) -- Сеть круглосуточных магазинов Seven-Eleven Japan приступила 19 мая к тестированию доставки товаров с помощью роботов на дорогах общего пользования в западном пригороде Токио. Этот шаг предпринят на фоне острой нехватки водителей-курьеров.

Экспериментальный проект охватывает два магазина в городе Хатиодзи, где в каждой торговой точке задействованы по два робота. Они доставляют товары, заказанные клиентами через приложение 7NOW, после того как сотрудники магазина вручную загружают продукты.

Четырехколесные роботы в форме коробки передвигаются по тротуарам со скоростью до 6 километров в час, автоматически соблюдая сигналы светофора и объезжая препятствия.

Тестирование продлится до февраля следующего года, после чего Seven-Eleven Japan оценит перспективы внедрения роботизированной службы доставки. Ожидается, что новая технология поможет решить проблему нехватки водителей и улучшит обслуживание пожилых покупателей, которым сложно самостоятельно посещать магазины.

Для пользования сервисом клиентам необходимо предварительно зарегистрировать в приложении данные кредитной карты и другую информацию.













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