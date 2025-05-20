Глава BIE предлагает продлить время работы ЭКСПО в Осаке

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Осака, 19 мая (Jiji Press). В понедельник стало известно, что генеральный секретарь Международного бюро выставок (BIE) Димитрий Керкенцес выступил с предложением продлить время работы Всемирной выставки в Осаке до 23:00 вместо нынешних 22:00.

Данная инициатива была озвучена 17 мая в ходе встречи Керкенцеса с губернатором Осаки Ёсимурой Хирофуми и направлена на привлечение большего числа вечерних посетителей.

Организатор мероприятия — Японская ассоциация Всемирной выставки 2025 года — в настоящее время изучает данное предложение.

Несмотря на то, что губернатор Ёсимура выразил готовность рассмотреть возможность продления рабочих часов, такое изменение потребует корректировки транспортной схемы для посетителей и может повлечь за собой дополнительные расходы на обеспечение безопасности.

В текущем режиме выставка открыта для посещения с 9:00 до 22:00, при этом наибольший спрос на билеты наблюдается в утренние часы.







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