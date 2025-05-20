Перуанца арестовали за движение по встречной полосе на автомагистрали Син-Мэйсин

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Цу, префектура Миэ, 20 мая (Jiji Press) -- Полиция арестовала 34-летнего гражданина Перу после того, как он двигался в неправильном направлении по скоростной автомагистрали Син-Мэйсин в центральной Японии, столкнулся с другими автомобилями и скрылся с места происшествия.

По сообщению полиции префектуры Миэ, в понедельник был задержан Росси Круз Джон Элиас по подозрению в неуведомлении о дорожно-транспортном происшествии. Подозреваемый, проживающий в городе Нагахама префектуры Сига, граничащей с Миэ, частично отрицает обвинение, утверждая, что столкнулся только с одним транспортным средством.

Согласно материалам дела, около 11 часов утра в воскресенье мужчина ехал против движения по западной полосе скоростной автомагистрали в районе Асакаямачо города Камеяма в префектуре Миэ. Он столкнулся с двумя встречными автомобилями, но покинул место происшествия, не сообщив об инциденте в полицию.

Правоохранительные органы Миэ полагают, что подозреваемый продолжал движение в неправильном направлении даже после столкновений.

В результате инцидента произошла цепная авария с участием четырех автомобилей — один из водителей, заметив машину перуанца, движущуюся во встречном направлении, остановился, после чего в него врезались следующие за ним транспортные средства. Четыре человека получили легкие травмы.



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