Япония выступает против расширения военных операций в Газе

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Токио, 20 мая (Jiji Press) -- Японское правительство выступает против расширения военных операций Израиля на палестинской территории сектора Газа, заявил 20 мая генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

«Мы выступаем против любых действий, ведущих к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации в Газе, а также против шагов, препятствующих реализации «решения о двух государствах», предусматривающего мирное сосуществование Палестины и Израиля», — подчеркнул Хаяси, главный представитель японского правительства, на пресс-конференции. Он также выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с многочисленными жертвами, вызванными расширением военных операций.

Говоря об участии Японии в совместном заявлении министров иностранных дел европейских и других стран, призывающем ООН и гуманитарные организации активизировать свою деятельность в Газе, Хаяси отметил: «Япония продолжит прилагать дипломатические усилия в тесном взаимодействии с заинтересованными странами».

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