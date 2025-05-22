В Японии ужесточены наказания для недобросовестных хост-клубов

Новости

Токио, 20 мая (Jiji Press) -- Палата представителей Японии 20 мая приняла поправки к закону о регулировании развлекательного бизнеса, существенно ужесточающие наказания для недобросовестных хост-баров.

Обновленный закон, одобренный 20 мая на пленарном заседании нижней палаты парламента, запрещает так называемый «романтический бизнес», при котором хосты манипулируют чувствами клиенток для вымогательства денег, а также запрещает принуждение к проституции для погашения накопленных долгов. Документ также вводит для заведений штрафы до 300 миллионов йен и другие строгие меры регулирования.

Обновленный закон, за исключением отдельных положений, вступит в силу через месяц после официальной публикации — предположительно уже в конце июня. Национальное полицейское агентство в ближайшее время планирует выпустить детальные инструкции, определяющие, какие конкретные действия и какая степень недобросовестности будут подлежать правоприменительным мерам.

Согласно новому законодательству, для предотвращения накопления клиентками крупных задолженностей запрещаются такие методы ведения бизнеса, как эксплуатация романтических чувств с шантажом вроде «если не сделаешь заказ, наши отношения закончатся», а также предоставление ложной информации о ценах. Нарушения могут повлечь административные взыскания вплоть до отзыва лицензии на деятельность.

В рамках борьбы с агрессивным взысканием долгов закон запрещает запугивание клиенток (например, угрозами «если не заплатишь, пойдем к твоим родителям»), а также требования заниматься проституцией, работать в заведениях секс-индустрии или сниматься в порнографических фильмах. Помимо этого, заведениям секс-индустрии запрещено выплачивать вознаграждения («откаты») хостам, которые приводят к ним женщин. Все эти нарушения влекут уголовное наказание — лишение свободы на срок до 6 месяцев либо штраф до 1 миллиона йен.

Для усиления профилактического эффекта и повышения эффективности правоприменения максимальный штраф для компаний, работающих без лицензии, увеличен до 300 миллионов йен, что в 150 раз превышает прежнюю сумму в 2 миллиона йен. Наказание для руководителей также ужесточено до «лишения свободы сроком до 5 лет или штрафа до 10 миллионов йен». Ужесточены и требования к дисквалификации: компаниям, лишённым лицензии, запрещается управлять связанными с ними заведениями.

Ситуация с недобросовестными хост-клубами приобрела характер социальной проблемы после случаев, когда клиентки под давлением делали дорогостоящие заказы, а затем вынуждены были заниматься проституцией для погашения образовавшихся долгов. В 2024 году правоохранительными органами было задержано 207 хостов и сотрудников подобных заведений, что на 121 человека больше по сравнению с предыдущим годом. По данным полиции, за такими схемами стоят «анонимные и мобильные преступные группировки», извлекающие значительную прибыль. Представитель Национального полицейского агентства заявил: «С помощью этих законодательных изменений мы намерены разрушить подобную циничную бизнес-модель».





[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]