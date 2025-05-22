В Японии ужесточены наказания для недобросовестных хост-клубов

Политика Общество

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Токио, 20 мая (Jiji Press) -- Палата представителей Японии 20 мая приняла поправки к закону о регулировании развлекательного бизнеса, существенно ужесточающие наказания для недобросовестных хост-баров.

Обновленный закон, одобренный 20 мая на пленарном заседании нижней палаты парламента, запрещает так называемый «романтический бизнес», при котором хосты манипулируют чувствами клиенток для вымогательства денег, а также запрещает принуждение к проституции для погашения накопленных долгов. Документ также вводит для заведений штрафы до 300 миллионов йен и другие строгие меры регулирования.

Обновленный закон, за исключением отдельных положений, вступит в силу через месяц после официальной публикации — предположительно уже в конце июня. Национальное полицейское агентство в ближайшее время планирует выпустить детальные инструкции, определяющие, какие конкретные действия и какая степень недобросовестности будут подлежать правоприменительным мерам.

Согласно новому законодательству, для предотвращения накопления клиентками крупных задолженностей запрещаются такие методы ведения бизнеса, как эксплуатация романтических чувств с шантажом вроде «если не сделаешь заказ, наши отношения закончатся», а также предоставление ложной информации о ценах. Нарушения могут повлечь административные взыскания вплоть до отзыва лицензии на деятельность.

В рамках борьбы с агрессивным взысканием долгов закон запрещает запугивание клиенток (например, угрозами «если не заплатишь, пойдем к твоим родителям»), а также требования заниматься проституцией, работать в заведениях секс-индустрии или сниматься в порнографических фильмах. Помимо этого, заведениям секс-индустрии запрещено выплачивать вознаграждения («откаты») хостам, которые приводят к ним женщин. Все эти нарушения влекут уголовное наказание — лишение свободы на срок до 6 месяцев либо штраф до 1 миллиона йен.

Для усиления профилактического эффекта и повышения эффективности правоприменения максимальный штраф для компаний, работающих без лицензии, увеличен до 300 миллионов йен, что в 150 раз превышает прежнюю сумму в 2 миллиона йен. Наказание для руководителей также ужесточено до «лишения свободы сроком до 5 лет или штрафа до 10 миллионов йен». Ужесточены и требования к дисквалификации: компаниям, лишённым лицензии, запрещается управлять связанными с ними заведениями.

Ситуация с недобросовестными хост-клубами приобрела характер социальной проблемы после случаев, когда клиентки под давлением делали дорогостоящие заказы, а затем вынуждены были заниматься проституцией для погашения образовавшихся долгов. В 2024 году правоохранительными органами было задержано 207 хостов и сотрудников подобных заведений, что на 121 человека больше по сравнению с предыдущим годом. По данным полиции, за такими схемами стоят «анонимные и мобильные преступные группировки», извлекающие значительную прибыль. Представитель Национального полицейского агентства заявил: «С помощью этих законодательных изменений мы намерены разрушить подобную циничную бизнес-модель».

悪質なホストクラブへの罰則を強化する改正風営法を周知するため、警察庁が作成したポスター（同庁提供）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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