«Опасения Трампа сняты»: зампред Nippon Steel о планах приобретения US Steel

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Токио, 21 мая (Jiji Press) -- Заместитель председателя Nippon Steel Corp. Мори Такахиро выразил уверенность в том, что опасения президента США Дональда Трампа относительно планируемого поглощения United States Steel Corp. были полностью устранены.

«По нашему мнению, все его опасения уже разрешены», — заявил Мори в понедельник во время интервью, указывая на предложения Nippon Steel сохранить название американской компании и обеспечить большинство граждан США в составе совета директоров. При этом Мори подчеркнул: «На данный момент мы не рассматриваем иных вариантов, кроме полного включения US Steel в состав нашей компании в качестве дочернего предприятия».

21 мая истекает срок повторной проверки плана приобретения Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS). По итогам отчёта комитета Трамп должен принять окончательное решение по этому вопросу не позднее 5 июня.

Президент США ранее заявлял, что приветствует инвестиции Nippon Steel в американскую компанию, однако выступает против полного поглощения, отметив, что не желает перехода US Steel под японский контроль.

По словам Мори, позиция Трампа «основана на эмоциональном нежелании видеть, как символ американской промышленности переходит под иностранный контроль». Он выразил уверенность, что эти опасения можно развеять, поскольку согласно плану поглощения Nippon Steel «суть останется прежней: американские рабочие будут производить продукцию на территории США для американских потребителей».

В то же время он вновь указал на необходимость полного включения US Steel в состав компании для внедрения технологий с высоким уровнем конфиденциальности. Касательно переговоров с правительством США Мори лишь кратко отметил, что «воздерживается от комментариев». Агентство Reuters 19 мая сообщило, что в случае одобрения сделки администрацией Трампа, Nippon Steel планирует инвестировать 14 миллиардов долларов (около 2 триллионов йен), включая строительство нового сталелитейного завода.

Относительно ситуации на мировом рынке стали, Мори предсказал длительный спад, вызванный избыточным производством в Китае. По поводу тарифных мер США на сталь, алюминий и автомобили он высказал обеспокоенность, заметив, что «надеяться на их полную отмену в результате японо-американских переговоров было бы слишком оптимистично». В этой связи он отметил, что значимость плана поглощения, который обеспечит прямой доступ к американскому рынку высококачественной стали, становится ещё более очевидной.







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