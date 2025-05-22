Япония ужесточит правила обмена иностранных водительских удостоверений

Новости

Токио, 21 мая (Jiji Press) -- Либерально-демократическая партия провела первое заседание специального комитета, цель которого — создание «упорядоченного общества совместного проживания» с иностранцами. В первый день обсуждались участившиеся случаи наездов с оставлением места происшествия и езды по встречной полосе на автомагистралях с участием иностранных водителей. Национальное полицейское управление в ходе заседания сообщило о намерении ужесточить порядок действия системы «обмена иностранных водительских удостоверений» (замена зарубежных прав на японские).

В отношении системы обмена иностранных прав выявлены следующие проблемы: (1) возможность подачи заявления даже по адресу временного пребывания, например в отеле, что является недопустимым; (2) слишком низкий порог прохождения «проверки знаний» — достаточно 7 правильных ответов из 10 вопросов. Национальное полицейское управление планирует повысить требования к получению японских водительских прав, введя обязательное предоставление справки о регистрации по месту жительства и увеличив количество вопросов в тесте на знание правил.

Глава специального комитета, председатель комитета по политическим исследованиям Онодэра Горэн 21 мая посетил экзаменационный центр водительских удостоверений Самэдзу в токийском районе Синагава для осмотра пункта приема заявлений на обмен иностранных прав. Он заявил журналистам: «Мы хотим выяснить, не является ли обмен иностранных прав одним из факторов дорожно-транспортных происшествий, и потребовать от правительства пересмотра порядка применения системы».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]